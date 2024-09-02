Kabil'de Canlı Bomba Saldırısı: 6 Ölü

3.Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel saatle 16.30 sıralarında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Başkent Kabil'de yerel saatle 16.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Kabil polis sözcüsü Khalid Zadran yaptığı açıklamada, ölenlerin sivil, saldırganın üzerindeki patlayıcının ise el yapımı olduğunu belirtti. Zadran, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. - KABİL