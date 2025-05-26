Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırklareli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli ve Tekirdağ'da eş zamanlı 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 7 adet sikke, 6 adet mühür, 11 adet obje, 1 adet hançer, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet tüfek fişeği, 2 adet beton delici ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlatıldı. - KIRKLARELİ