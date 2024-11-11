Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Gözaltı

Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Gözaltı

5 ilde düzenlenen operasyonda 18 bin 880 paket kaçak sigara ve nakit ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

11.11.2024 11:47
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Tekirdağ merkezli olarak 5 ilde düzenlenen operasyonda 18 bin 880 paket kaçak sigara ve yüklü miktarda nakit ele geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı; 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara soruşturması kapsamında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Eskişehir'de toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 18 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara, 6 şişe kaçak alkollü içki, 270 bin TL ve 4 bin 235 Romanya leyi ele geçirildi. Kaçakçılık suçunda kullanıldığı tespit edilen 2 tır ve 1 otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede yapılan değerlendirme sonucunda, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelede etkin denetimlerini sürdüreceğini açıkladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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