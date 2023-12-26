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Kaçakçılık için kullanılan taksiler çekildikleri otoparkta görüntülendi - Son Dakika
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Kaçakçılık için kullanılan taksiler çekildikleri otoparkta görüntülendi

İstanbul'da göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 taksi çekildikleri otoparkta görüntülendi. Arnavutköy'de yapılan operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalanırken, aynı mahallede 64 düzensiz göçmen bir metruk binada saklanırken gözaltına alındı. Toplamda 87 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, taksiler yediemin otoparkına çekildi.

Kaçakçılık için kullanılan taksiler çekildikleri otoparkta görüntülendi
26.12.2023 - 22:28,  Güncelleme: 22:29
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Kaçakçılık için kullanılan taksiler çekildikleri otoparkta görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 taksi çekildikleri otoparkta görüntülendi.

Arnavutköy'de polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda A.H. ve M.Ö'nün sürücüsü olduğu iki ticari takside 23 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Aynı mahallede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler 64 düzensiz göçmenin de bir metruk binada saklandığını fark ederek gözaltına almıştı. Toplamda 87 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderilerek sınır dışı edilirken taksiler de yediemin otoparkına çekildi. Çekildikleri otoparkta görüntülenen taksilerin minibüs plakalarından çevrilen 8+1 dolmuş minibüsler olduğu görüldü. 23 düzensiz göçmenle yakalanan 2 taksi otoparktaki diğer araçlarla beraber görüntülendi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçakçılık için kullanılan taksiler çekildikleri otoparkta görüntülendi - Son Dakika


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