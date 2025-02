Kaçan Angus Şehirde Panik Yarattı

3.Sayfa

3 saatlik mücadele sonucunda yakalanan angusun kaldırımda yürüyen vatandaşı yaraladığı anlar kamerada

O anları anlatan Halit Tibet, "Hastane tarafında kaldırımda giden yaya saldırdı"

HATAY - Hatay'da yurt dışından ülkeye getirilen angus, gemiden tıra sevk edildiği esnada kaçarak şehir turuna çıktı. Firari angus, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası uyuşturucu iğneyle müdahale edilerek yakalanırken, angusun bir vatandaşı yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yurt dışından gemilerle ülkeye getirilen anguslar, İskenderun Körfezi'nden tırlarla yola çıkarak Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. İskenderun ilçesine gemiyle getirilen bir angus, sevk esnasında kaçarak şehir turuna çıktı. Yaklaşık üç saat boyunca kentin caddelerinde tur atan angus, trafiği de birbirine kattı. Firari angusun şehir turu, 3 saat süren mücadele sonrası uyuşturucu iğne ile müdahaleyle son buldu. Şehir turuna çıkan angusu çevredeki meraklı vatandaşların ise angusu cep telefonuyla kayıt altına alırken, angusun kaldırımda yürüyen yayayı altına aldığı anlar ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

"Hastane tarafında kaldırımda giden yaya saldırdı"

Gemiden indirildiği esnada kaçarak şehri birbirine katan angusun yaptıklarını anlatan 18 yaşındaki Halit Tibet, "İş için Bekbele Mahallesindeki adrese giderken üst geçit civarında angusu görünce çok şaşırdım. İlk başta eski acil Hastanesi civarını birbirine kattı sonra eski üstü geçide geldi, oradan da Meydan Mahallesi'ne geldi. Bizde angusu takip ettik. Angusu görenler telefonla video ve fotoğraf çektiler. Eski SSK hastanesi tarafında kaldırımda giden yaya saldırdı orada yaraladı" dedi.