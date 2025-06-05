Kaçan boğa çukura düştü, iş makinesiyle kurtarıldı

Rize'de bağını kopararak çay bahçesindeki çukura düşen kurbanlık boğa iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Olay, Rize merkeze bağlı Erenköy köyünde meydana geldi. Kurban bayramı için alınan boğa ahıra getirilirken bağını kopararak kaçmaya başladı. Kilometrelerce koşan boğa çay bahçesinin içerisine girerek arazide bulunan çukurun içerisine düştü. Boğanın mahsur kaldığını gören sahipleri hemen yardım alabilmek için durumu Rize İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler boğayı paletler yardımı ile iş makinesine bağladı ve bulunduğu yerden çıkardı. Boğanın çıkarılma anları ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. - RİZE