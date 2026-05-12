Kaçan Dana Paniğe Neden Oldu

Iğdır'da sahibinin elinden kaçan öfkeli dana, önüne gelene saldırdı. Bir markete yönelen ardından yaşlı bir adamı yere savuran ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan bir dana yola çıkarak çarşı merkezine doğru koşmaya başladı. Peşine düşen sahibine rağmen kontrolden çıkan hayvan, Halfeli Caddesi'nde sağa sola saldırarak çevrede paniğe neden oldu. Bir markete yönelen öfkeli dana, market önünde bulunan yaşlı bir adamı yere savurdu. Çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, dana daha sonra çarşı merkezinde koşmaya devam etti. Uzun süre yakalanamayan dana, son olarak Adil Aşırım Çarşısı'nda iki aracın arasına sıkıştırıldı. Burada ekipler tarafından uyuşturucu iğne vurulan dana, sakinleştirildikten sonra araca yüklenerek olay yerinden götürüldü. - IĞDIR