Kaçan Sürücü 60 Yaşındaki Adamı Ağır Yaraladı

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Afyonkarahisar'da duyarsız bir sürücünün çarpıp kaçtığı 60 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Çatallı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Y.P., isimli 60 yaşındaki adam sürücünün ismi ve plakası tespit edilemeyen bir araç çarparak kaçtı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen ambulansla talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam olayda ağır yaralanırken, kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR