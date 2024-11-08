Kaçırılan 1.5 Yaşındaki Çocuk Ailesine Teslim Edildi

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Babaannesi ve dedesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen 1.5 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi

ANKARA - Ankara'da gelinleriyle husumetli oldukları için babaannesi ve dedesi tarafından kaçırıldığı iddia edilen ve 8 gündür haber alınamayan 1.5 yaşındaki erkek çocuğu ailesine teslim edildi.

İddialara göre, 30 Ekim'de Polatlı ilçesinde Sıla Coşkun'un kayınbabası M.C. ile kayınvalidesi H.C. (46), beraberindeki akrabaları M.D. isimli kadınla birlikte torunları görmek istediklerini söyleyerek gelini ile oğlu Özgürcan Coşkun'un yaşadığı eve geldi. Husumetli oldukları gelinini darp edip kardeşini öldürtmekle tehdit eden M.C. ile H.C., 1.5 yaşındaki torunu Muhsin Coşkun'u alarak evden ayrıldı. Olayın ardından şikayette bulunan Coşkun çiftinin 8 gündür haber alınamayan çocuğu bulunarak anne ve babasına teslim edildi. Anne Coşkun, eşinin ailesinin kendisini istemediği için bu olayı yaşadığını söylerken, kocası Coşkun ise babasının, torununun geleceğinden endişe ettiği için bu hareketleri sergilediğini ifade etti. Sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı belirtilen Muhsin Coşkun'un bir süre psikolojik tedavi göreceği belirtildi.

"Ona kavuşmak hayal gibi"

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sıla Coşkun "8 gün sonunda çocuğuma kavuştum, çok mutluyum. Dün akşam ilçe emniyet müdürlüğünden arayarak çocuğumu teslim aldıklarını ve bana vereceklerini söylediler. Çocuğumu kimin getirdiğine dair bir bilgi verilmedi henüz bana. Sadece Eskişehir'den getirildiğini duydum. Çocuğum beni ilk gördüğünde tanımadı. Ağlamaya başladı. Geceyi de biraz zor geçirdik. Bir süre psikiyatri süreci görecek. Hastaneye kontrolleri olacak. Çok zor bir süreçti. Ona kavuşmak hayal gibi. Çok şükür şu anda yanımda ama bugünleri unutmayacağız. Oğlumun sağlığında herhangi bir sıkınca yok. Sadece ruhsal olarak biraz etkilenmiş. Onu da atlatacağız" dedi.

"Kimse ne yaşadığımızı bilmiyor"

Ailesine kırgın olduğunu belirten baba Özgürcan Coşkun, "Ailem benim ilerleyen zamanlarda eşimden ayrılacağımı düşünüyor. Babamda bu yüzden torununa bir şey olmasın, ortada kalmasın ve geleceğini garanti altına alınsın diye böyle bir şey yaptı. Herhangi bir kötü amacı olamadığını ben de biliyorum ama aradan geçen bir zaman var. Kimse ne yaşadığımızı bilmiyor. Çocuğuma kavuşunca mutlu oldum. Çocuğumun kimin yanında kaldığını, hangi ortamlarda kaldığını bilmiyordum. Keşke olaylar bu noktaya kadar gelmeseydi" diye konuştu.