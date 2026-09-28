Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde devrilen şantiye panosu 2 kişiyi hafif yaraladı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde devrilen şantiye panosu 2 kişiyi hafif yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında inşaat halindeki bir şantiyenin dış cephesindeki koruma panosu bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Panonun altında kalan 2 vatandaş hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kadıköy'de bir şantiyenin dış koruma kaplaması 2 vatandaşın üzerine devrildi. Panonun altında kalan 2 kişi hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14: 00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir şantiyenin dış cephesindeki koruma panosu henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Bu esnada cadde üzerinde bulunan 2 vatandaş, devrilen panonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle devrilen pano kaldırılırken, panonun altında kalan 2 kişi hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?