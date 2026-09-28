Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde devrilen şantiye panosu 2 kişiyi hafif yaraladı

Kadıköy'de bir şantiyenin dış koruma kaplaması 2 vatandaşın üzerine devrildi. Panonun altında kalan 2 kişi hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14: 00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir şantiyenin dış cephesindeki koruma panosu henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Bu esnada cadde üzerinde bulunan 2 vatandaş, devrilen panonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle devrilen pano kaldırılırken, panonun altında kalan 2 kişi hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.