Kadıköy Caddebostan'da Hafriyat Kamyonu Şoförü ve Arkadaşı 3 Kişiye Saldırdı - Son Dakika
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Kadıköy Caddebostan'da Hafriyat Kamyonu Şoförü ve Arkadaşı 3 Kişiye Saldırdı

Kadıköy Caddebostan\'da Hafriyat Kamyonu Şoförü ve Arkadaşı 3 Kişiye Saldırdı

Kadıköy Caddebostan'da bir hafriyat kamyonu şoförü, park halindeki araçlar yüzünden dönüş yapamayınca kornaya bastı. Bunun üzerine kamyon şoförü ve arkadaşı kendisini uyaran 3 kişiye bıçak ve kemerle saldırdı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

12.03.2024 15:08
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Kadıköy Caddebostan'da bir hafriyat kamyonu şoförü, park halindeki araçlar yüzünden dönüş yapamayınca kornaya bastı. Bunun üzerine kamyon şoförü ve arkadaşı kendisini uyaran 3 kişiye bıçak ve kemerle saldırdı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Caddebostan'da meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan araçlar yüzünden hafriyat kamyonu şoförü dönüş yapamadı. Park halindeki araç sürücüsünü uyarmak için uzun süre kornaya bastı. Bunun üzerine araçta bulunan M.K. ve yanındaki 2 arkadaşı kamyon şoförü ve arkadaşıyla tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kamyon şoförleri, M.K. ve arkadaşlarına bıçak ve kemerle saldırdı. Saldırıya uğrayan şahıslar yaralandı. Kamyon şoförleri ise kaçarak uzaklaştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, olaya ilişkin araştırma başlattı. Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy Caddebostan'da Hafriyat Kamyonu Şoförü ve Arkadaşı 3 Kişiye Saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy Caddebostan'da Hafriyat Kamyonu Şoförü ve Arkadaşı 3 Kişiye Saldırdı - Son Dakika
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