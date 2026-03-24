Kadıköy\'de \'abartı egzoz\'a 16 bin TL ceza

Kadıköy'de durdurulan araç sürücüsüne egzoz sistemi nedeniyle 16 bin TL idari para cezası kesildi.

Trafik ekiplerince Bağdat Caddesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan incelemede, mevzuata aykırı egzoz sistemi bulunduğu tespit edildi. Ekipler işlem başlatırken, sürücü ise durumu "varex yok, cut-out var" diyerek savunmaya çalıştı. Otomobilinde abartı egzoz bulunan araç sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - İSTANBUL