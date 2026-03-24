Kadıköy'de 'abartı egzoz'a 16 bin TL ceza - Son Dakika
Kadıköy'de 'abartı egzoz'a 16 bin TL ceza

Kadıköy\'de \'abartı egzoz\'a 16 bin TL ceza
24.03.2026 13:15
Kadıköy'de durdurulan araç sürücüsüne yasadışı egzoz sistemi nedeniyle 16 bin TL ceza kesildi.

Kadıköy'de durdurulan araç sürücüsüne egzoz sistemi nedeniyle 16 bin TL idari para cezası kesildi.

Trafik ekiplerince Bağdat Caddesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan incelemede, mevzuata aykırı egzoz sistemi bulunduğu tespit edildi. Ekipler işlem başlatırken, sürücü ise durumu "varex yok, cut-out var" diyerek savunmaya çalıştı. Otomobilinde abartı egzoz bulunan araç sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 'abartı egzoz'a 16 bin TL ceza - Son Dakika

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:01
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
SON DAKİKA: Kadıköy'de 'abartı egzoz'a 16 bin TL ceza - Son Dakika
