Kadıköy\'de Abartı Egzoz Cezası

Kadıköy Caddebostan'da yapılan trafik denetimlerinde Gebze'den gezmek için ilçeye gelen sürücünün araçta kumandalı "varex" olarak bilinen abartı egzoz sistemi kullandığı tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sistem nedeniyle sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde sürücüye 16 bin lira ceza kesilirken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. - İSTANBUL