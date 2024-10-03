Kadıköy\'de Apartman Patladı, 1 Yaralı

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Kadıköy'de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir daire içerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında daire içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Patlama olan bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile birlikte dairede yangın çıktı. Çıkan yangında o esnada evde bulunan daire sahibi A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Olayda yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilişkin çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı daire havadan görüntülendi.

"Kıl payı kurtuldum"

Mahalle esnafı Ayhan Köse, "Ben dükkandan çıktıktan 2 dakika sonra patlama oldu. Kıl payı kurtuldum. Yukarıdan aşağıya taşlar döküldü. 2 dakika sonra çıksam şu an bu röportajı yapamıyor olacaktık, verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.