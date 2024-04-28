Kadıköy'de araç fren yerine gaza basınca benzinlikte kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Kadıköy'de araç fren yerine gaza basınca benzinlikte kaza: 1 yaralı

Kadıköy'de aracını yıkatmak için benzinliğe giren bir sürücü, fren yerine gaza basınca önce benzinlikte çalışan kişiye, ardından bekleyen araçlara çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olayın yaşandığı anı gören tanık, aracın sahibinin önce çalışana çarptığını, ardından panikleyerek geri vitese takıp diğer araçlara çarptığını belirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

28.04.2024 11:48
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Kadıköy'de aracını yıkatmak için benzinliğe giren bir sürücü, fren yerine gaza basınca önce benzinlikte çalışan kişiye, ardından bekleyen araçlara çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, Kadıköy Bostancı Mahallesi, Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aracını yıkatmak için benzinliğe giren bir sürücü, fren yerine gaza basması sonucu benzinlikteki çalışana çarptı. Çalışana çarptığını fark eden sürücü telaşlanarak araçla geri geri gelmeye çalıştığı sırada arkadaki araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın çarpması sonucu hafif yaralanan benzinlik çalışanı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sürücünün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olan araç sürücüsü, ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Olayın yaşandığı anı gören çevredeki vatandaşlardan Ahmet Yılmaz, "Aracın sahibi öndeki çalışana vuruyor. Sonra panik yapıp geri vitese takıp araçlara vuruyor. Çalışan arkadaş yaralı" dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnceleme, Kadıköy, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de araç fren yerine gaza basınca benzinlikte kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de araç fren yerine gaza basınca benzinlikte kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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