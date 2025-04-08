Kadıköy'de Baygın Adam Bulundu

Kadıköy'de yardım sesleri ekipleri harekete geçirdi: Evde baygın halde bulundu

İSTANBUL - Kadıköy'de bir evden gelen yardım seslerinin üzerine pencereden eve giren itfaiye ekipleri 50 yaşındaki adamı yerde yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan adamın yardım seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenle pencereden evin içerisine girdi. 50 yaşındaki A.Y.G isimli adam, yerde yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.