Kadıköy'de Bıçaklı Cinayet: 2 Şüpheliye 24 Yıl Hapis Talebi

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İstanbul Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 2 şüpheli hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana gelmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

"Annesi ve kız kardeşine küfür ettiği için bıçakladı"

Şüpheli B.B. savcılıkta verdiği ifadede 16 yaşını doldurduğunu belirterek, pazara gezmeye gittiğini ve maktul ile pazarda karşılaştığını söyledi. Annesi ve kız kardeşine küfür ettiği için Miguizzi'yi bıçakladığını öne süren B.B., tahrik olduğu için birden çok kez bıçakladığını, önce bacağından, ardından kolundan bıçakladığını, yere düştükten sonra ise bıçaklamadığını belirtti. B.B., arkadaşının yere düşen Ahmet Minguizzi'ye tekme attığını görmediğini söyledi.

Şüpheli U.B. ise, 15 yaşında olduğunu, daha önceden tanımadığı maktülü B.B.'nin 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü, kendisinin bıçaklama olayına karışmadığını söyledi. U.B., maktülün yere düştüğünü ve arkadaşını bıçaklayacağını düşündüğünden dolayı yerdeyken maktüle bir kez tekme attığını ifade etti.

İddianamede, şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL