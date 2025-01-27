Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: Mattia'nın Durumu Ağır - Son Dakika
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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: Mattia'nın Durumu Ağır

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğradı; yoğun bakımda tedavi ediliyor.

27.01.2025 13:27
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İstanbul'da bir İtalyan şefin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi(15), Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kendisine omuz atan kişilere 'Pardon kardeşim' dediği için bıçaklandığı öğrenildi. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı: Mattia'nın Durumu Ağır - Son Dakika

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