Kadıköy'de bir hastanede güvenlik amiri, yardımcısını sopayla döverek öldürdü - Son Dakika
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Kadıköy'de bir hastanede güvenlik amiri, yardımcısını sopayla döverek öldürdü

Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri E.Ç., tartıştığı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdü. Olay sonucunda Atilla Ay hayatını kaybederken, şüpheli E.Ç. gözaltına alındı.

24.04.2024 19:03
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Kadıköy'de bir hastanede güvenlik amiri, yardımcısını sopayla döverek öldürdü

İSTANBUL - Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dün akşam saatlerinde güvenlik amiri E.Ç. tartıştığı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan E.Ç. ile arkadaşı 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı. Aldığı darbelerde yere yığılan Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ç.ise polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yerde yatan Atilla Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli E.Ç., emniyetteki ifadesinde, Atilla Ay'ın vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediğini ve bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de bir hastanede güvenlik amiri, yardımcısını sopayla döverek öldürdü - Son Dakika

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