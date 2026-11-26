Kadıköy'de farklı tarihlerde kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Beş kadın tarafından teşhis edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde meydana gelen cinsel taciz olaylarıyla ilgili çalışmalar yürütüldü. Yapılan incelemelerde, kadın iç çamaşırına yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve farklı ikametlerin pencereleri önünde kadınlara cinsel organını gösterdiği belirlenen şüphelinin M.S.Y. (28) olduğu tespit edildi.

25 Kasım'da şüphelinin Feneryolu Mahallesi'nde bir cadde üzerinde bulunduğu tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsı farklı günlerde gördüklerini beyan eden beş kadının, kendilerine gösterilen şüpheliyi kesin olarak teşhis ettiği belirtildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.