Kadıköy\'de Haraç İçin Kurşunlama: 5 Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de haraç almak için bir iş yerini kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş yerini kurşunlarken cep telefonuyla çekim yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 7 Nisan 2023 tarihinde gece saatlerinde Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıslar haraç almak için iş yerine silahla ateş etti. Yapılan çalışmalarda, iş yerine 3 adet mermi isabet olduğu görüldü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saat 00: 30 sıralarında yaya vaziyette gelen maskeli 2 şahsın iş yeri yakınlarında bir süre beklediklerini, yaklaşık 2 dakika sonra şüpheli şahıslardan birinin iş yerine yönelik 3 el ateş ettiğini, ardından koşarak kaçtığını tespit etti.

Gasp Büro Amirliği ve İlçe unsurları görevlileri ile koordineli yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların, S.Y.(17), B.Y. (16) ve F.İ.(19) isimli şüpheliler olduğunu belirledi. 9 Nisan 2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda üç şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler E.S.(18) ve M.A.(19) da evlerinde yakalandı. M.A., işi kendilerine T.Y. isimli şahsın verdiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli şahısların iş yerini kurşunlarken cep telefonuyla çekim yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL