Kadıköy'de Hırsızlık: Cami Çantası Çalındı - Son Dakika
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Kadıköy'de Hırsızlık: Cami Çantası Çalındı

Kadıköy\'de Hırsızlık: Cami Çantası Çalındı
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İshak Yılmaz'ın camideki çantası, namaz sırasında çalındı; güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

Kadıköy'de apartman görevlisi olarak çalışan İshak Yılmaz'ın, yaklaşık 10 yılda biriktirdiği 53 gram altın ile 70 bin lira nakit parasının bulunduğu çanta, namaz kılmak için girdiği camide çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 6 Ağustos tarihinde Fatih'te bulunan Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de ikamet eden ve apartman görevlisi olarak çalışan İshak Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır biriktirdiği 53 gram altın ve 70 bin lira nakit parayı araba almak amacıyla peşinat olarak kullanmak üzere Kapalıçarşı'ya gitti. Altınlarını bozdurmadan önce öğle namazını kılmak isteyen Yılmaz, Gazi Atik Ali Paşa Camii'ne girerek cemaatle birlikte saf tuttu. Bu sırada içerisinde altın ve nakit paranın bulunduğu çantayı caminin bir köşesine bıraktı. Namazını kıldığı esnada kimliği belirsiz bir kişinin camiye girerek çantayı alıp uzaklaştı.

Namazın ardından çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Öte yandan, hırsızlık anı caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin namaz kılındığı esnada camiye girerek çantayı alıp camiden uzaklaştığı görüldü.

"Namaz bittikten sonra fark ettik"

Olay anını anlatan İshak Yılmaz, "Bir miktar benim altınım vardı, biraz da nakit param vardı. Bunları bozdurup, bir araba almayı düşünüyordum, peşinat vermeyi düşünüyordum, sonra öğlen vakti girdi. Namazımı kılıp ondan sonra bu işlemleri yapmak istedim. Namaz kılarken de cemaatin arkasında saf tuttuk. Çantamı yan tarafa koydum. Namaz bittikten sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından çantamızın çalındığını fark ettik. Bu görüntülerle karakola ifade vermeye gittik. Bekliyoruz şimdilik" dedi.

"Yaklaşık 10 senelik bir emeğim çalındı, başkalarının emeği çalınmasın"

Net miktar 53 gram altın ve 70 bin lira da paranın çantanın içinde olduğunu söyleyen Yılmaz, "Çok uzun süredir, yaklaşık 10 senelik birikimimdi. Bekliyorum şu anda. Polislerden haber bekliyorum Benim yetkililerden tek isteğim; bu şahsın yakalanması ve başkalarının benim gibi mağdur olmamasını istemiyorum. Çünkü benim canım çok yandı. Benim yaklaşık 10 senelik bir emeğim çalındı. Başkalarının emeği çalınmasın. Bu tip insanların ceza almasını istiyorum. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de Hırsızlık: Cami Çantası Çalındı - Son Dakika

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