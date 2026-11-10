Kadıköy'de iş yerine ateş açan 5 şüpheli 6 ilçedeki operasyonda yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de iş yerine ateş açan 5 şüpheli 6 ilçedeki operasyonda yakalandı

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Kadıköy\'de iş yerine ateş açan 5 şüpheli 6 ilçedeki operasyonda yakalandı
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Kadıköy'de bir iş yerine silahla ateş açan şüphelilere yönelik 6 ilçede 8 adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi; şüpheliler 9 Kasım 2026'da adli makamlara sevk edildi.

Kadıköy'de motosikletle geldikleri bir iş yerine silahla ateş açan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından 6 ilçede 8 adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalıntı motosiklete başka bir araca ait plaka takarak izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerden 5'i yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Olay, 28 Ekim 2026 tarihinde Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerine ve önünde park halinde bulunan ticari araca kurşun isabet etti. Olayın ardından şüpheliler motosikletle kaçtı.

Çalıntı motosiklete başka aracın plakasını takmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarını inceleyen polis, saldırıda kullanılan motosikleti Ümraniye'de terk edilmiş halde buldu. Motosikletin şasi numarası üzerinden yapılan incelemelerde Beyoğlu'ndan çalındığı ve üzerine başka bir araca ait plaka takıldığı belirlendi. Şüphelilerin hareketlerini adım adım takip eden ekipler, saldırganların Beylikdüzü'nden kırmızı renkli bir otomobille hareket ederek olay yerine ulaştıklarını tespit etti.

6 ilçede 8 adrese Özel Harekat destekli operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Polis ekipleri, 6 Kasım 2026 tarihinde Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerden uyuşturucu madde çıktı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, şeffaf poşetler içerisinde 13 parça halinde taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile içime hazır şekilde sarılmış esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaKadıköyGüncelSon Dakika

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