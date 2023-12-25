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Kadıköy'de kaza: Otomobil savruldu, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de kaza: Otomobil savruldu, sürücü yaralandı

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında hızlı seyreden bir otomobil, önündeki araca çarparak yol kenarındaki bariyere savruldu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kadıköy\'de kaza: Otomobil savruldu, sürücü yaralandı
25.12.2023 - 01:54,
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Kadıköy'de hızlı seyretmekte olan otomobil, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen aracın arkasından çarpıp yol kenarındaki bariyere savruldu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 00.00 sularında D100 Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre D100 Karayolu üzerinde ilerlemekte olan 34 EN 3479 plakalı otomobile, 34 HIF 25 plakalı otomobil arkadan çarptı ve yol kenarındaki bariyere savruldu. Kaza sonucu araç sürücüsü Eren Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla FSM Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de kaza: Otomobil savruldu, sürücü yaralandı - Son Dakika


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