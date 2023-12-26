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Kadıköy'de motosiklet kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kadıköy'de motosiklet kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kadıköy, Caddebostan'da meydana gelen kazada, otomobilin çarpmasıyla kaldırıma savrulan motosiklet 4 kişiye çarptı. Kazada 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybederken, diğer 3 kişi yaralandı. Motosikletli serbest bırakılırken otomobil sürücüsü tutuklandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy\'de motosiklet kazası: 1 ölü, 3 yaralı
26.12.2023 - 10:57,
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Kadıköy Caddebostan'da otomobilin çarpmasıyla kaldırıma savrulan motosiklet 4 kişiye çarptı. Kazada motosikletin çarptığı 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybederken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy, Caddebostan'da 10 Aralık Pazar günü meydana gelen kazada, otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma savrularak 4 kişiye çarptı. Motosikletin çarpmasıyla 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi de yaralandı.

Motosikletli serbest bırakılırken otomobil sürücüsü ise tutuklandı. Motosiklet ile otomobilin yarıştığını ve kazanın bu sırada gerçekleştiğini iddia eden Soyyer'in ailesi, iddialarını ispatlamak için iz peşine düştü.

Aile, kazayı net gören güvenlik kamerası olmadığı için görgü tanığı aramaya başlamış ve bunun için de sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Aile, motosiklet sürücüsünün de hatalı olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istedi.

Kaza anı kamerada

Olayın üstünden günler geçtikten sonra kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin sürüklenerek geldiği ve kaldırımdaki 4 kişiye çarptığı görülüyor. Kaldırımdakiler metrelerce sürüklenirken motosikletin arkasından gelen bir otomobil ise yavaşlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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