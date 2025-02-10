Kadıköy'de Motosiklet Kazası

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Kadıköy'de motosikletli yayaya çarptı: Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya motosiklet çarptı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 16.45 sıralarında Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya seyir halinde olan bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya ayağı kalkarak yoluna devam ederken, kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yayanın yere savrulduğu görülüyor.