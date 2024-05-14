Kadıköy'de motosikleti yayaların üzerine sürerek dalga geçen sürücü yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de motosikleti yayaların üzerine sürerek dalga geçen sürücü yakalandı

Kadıköy'de motosikleti yayaların üzerine sürerek dalga geçtiği anları sosyal medya hesabında paylaşan sürücü yakalandı. Şüpheli hakkında toplamda 10 bin 662 TL para cezası kesilirken, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

14.05.2024 00:30
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Kadıköy'de motosikleti yayaların üzerine sürerek dalga geçen sürücü yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy'de motosikleti yayaların üzerine sürerek dalga geçtiği anları sosyal medya hesabında paylaşan sürücü yakalandı. Şüpheli hakkında toplamda 10 bin 662 TL para cezası kesilirken, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, bir şahsın motosikleti yayaların üzerine sürerek korkuttuğu görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 Nisan tarihinde Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde motosikleti yayaların üzerine sürerek korkutan ve onlara bağırarak sosyal medyada dikkat çekmeye çalışan C.S. isimli sosyal medya kullanıcısını tespit etti.

Sürücü C.S. hakkında 2918 sayılı KTK'nın 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' maddesinden bin 506 TL, 'Trafik işaret levhalarına uymamak' maddesinden 690 TL, 'Motosikleti yaya yolunda kullanmak' maddesinden 1506 TL, 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddesinden 690 TL, 'Kavşaklara yaklaşırken yayaya geçiş hakkı vermemek' maddesinden 3bin 135 TL, 'Yaya geçitlerinde yayaya yol vermemek' maddesinden 3 bin 135 TL olmak üzere; toplamda 10 bin 662 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 100 ceza puanı aşımından dolayı 2 ay süreyle geçici olarak iptal edildi.

Sürücü C.S., "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Kadıköy, trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de motosikleti yayaların üzerine sürerek dalga geçen sürücü yakalandı - Son Dakika

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