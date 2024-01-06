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Kadıköy'de okul servisi kaçırıp Ankara'da yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de okul servisi kaçırıp Ankara'da yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy'de içinde öğrencilerin olduğu okul servisini kaçıran şüpheli, verdiği ifadesinde olayı nasıl gerçekleştirdiğini bilmediğini ve olay esnasında kalbinde ve kulağında cızırtı duyduğunu söyledi. Şüpheli, uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili tedavi görmek istediğini belirtti.

Kadıköy\'de okul servisi kaçırıp Ankara\'da yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
06.01.2024 - 22:53,
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Kadıköy'de okul servisi kaçırıp Ankara'da yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

"Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum, olay esnasında kalbimde ve kulağımda cızırtı duydum"

İSTANBUL - Kadıköy'de içinde öğrencilerin olduğu okul servisini kaçıran şüpheli tutuklandı. Şüpheli verdiği ifadesinde, "Ben olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum, olay esnasında kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum. Ara ara uyuşturucu madde kullanmaktayım. En son 6 gün önce uyuşturucu madde kullandım. Tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara'ya gidecektim başka bir amacım yoktur" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta 4 Ocak tarihinde yaşanan olayda, Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis minibüsü bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra Tolga Nalbant adlı şahıs tarafından kaçırıldı.

Şüpheli, bir süre sonra serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek Göztepe'de indirdi. Olayla ilgili çalışma yapan polis kaçırılan servis minibüsünü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.

Yakalanan şüpheli Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemelerinin sonrasında Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

"Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum, kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum"

'Yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Tolga Nalbant'ın hakimlikte verdiği ifadesine ulaşıldı. Nalbant ifadesinde, "Ben olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum, olay esnasında kalbimde ve kulağımda bir cızırtı duydum. Ara ara uyuşturucu madde kullanmaktayım. En son 6 gün önce uyuşturucu madde kullandım. Olay günü araç içerisinde çocuk olduğunu bilmiyordum. Yaptığım eylemden dolayı çok pişmanım. Tedavi görmek istiyorum. Araç ile Ankara'ya gidecektim başka bir amacım yoktur, ben yanlış hatırlamıyorsam kırmızı reçeteli ilaçlar kullanıyordum. Psikiyatri tedavisi gördüm. Yaptığım eylemin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim" ifadelerini kullandı.

"Psikoz tanısı konulmuştur"

Şüpheli Tolga Nalbant'ın avukatı ise verdiği beyanda, "Müvekkil beyanlarına aynen katılıyoruz. Müvekkilimiz raporlu psikiyatri hastasıdır. Buna ilişkin teşhisin ismi F29 psikoz tanısı konulmuştur. Bu husus e-devlet'te sabittir. Bu teşhis kusur sorununu ortadan kaldırmıştır. Kaçma şüphesi yoktur. Sabit ikametgah sahibidir. Bu nedenle müvekkilin öncelikle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmesine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Hakimlik tutuklama gerekçesini ise "Şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunmasıyla birlikte şüphelinin tek irade kapsamında birden fazla suça konu eylemi gerçekleştiği yönünde dosyada somut delillerin bulunması, her ne kadar kendisinin gaipten gelen sesleri duyduğunu ve rahatsızlığının bulunduğunu beyan etmiş ise de, hakimliğimizce yapılan sorgu esnasında şahsın bilinçli olarak kendisini bu tavır ve hal içerisine sokma kastıyla birlikte işlemiş olduğu cürmün netice veya sonuçlarından kurtulabilmek amacıyla hareket edebileceği değerlendirilmiş" şeklinde açıkladı.

Ayrıca şüphelinin psikolojik rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir raporun da dosyada bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de okul servisi kaçırıp Ankara'da yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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