Kadıköy'de Park Halindeki Araç Yangını

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Kadıköy'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı

İSTANBUL - Kadıköy'de park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçe otoparkında park halinde bulunan 34 N 6209 plakalı Range Rower marka cipin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Motor kısmı tamamen yanan cipte maddi hasar meydana geldi.