Kadıköy'de Pitbull Köpeği Sokak Kedisine Saldırdı - Son Dakika
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Kadıköy'de Pitbull Köpeği Sokak Kedisine Saldırdı

Kadıköy\'de Pitbull Köpeği Sokak Kedisine Saldırdı

Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi yaralı olarak kurtarılırken, köpek sahibi gözaltına alındı.

21.05.2024 17:34  Güncelleme: 17:37
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Kadıköy'de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Kedi uzun çabalar sonucu yaralı olarak kurtarılırken, köpeği ağızlıksız gezdiren M.K.İ. gözaltına alındı. Köpeğin saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin önünde önceki pitbull cinsi köpeğin, sokak kedisine ve çevredekilere saldırması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası köpek sahibi olduğu belirlenen M.K.İ. isimli şahıs, gözaltına alındı. Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Pitbull Köpeği Sokak Kedisine Saldırdı - Son Dakika

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