Kadıköy'de Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadıköy'de Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kadıköy'de bir kişi, tartıştığı bir şahıs tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

23.06.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bir şahıs, tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçaklanan şahıs ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul İtfaiyesinde görevli S.Ö. isimli şahıs, cadde üzerindeki parkta gezdiği sırada tartıştığı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. S.Ö., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan itfaiye görevlisini Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy, Saldırı, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
09:01 Havada panik anları Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı Havada panik anları! Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
08:34 Husiler’den Filistin’e destek Biri ABD’ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular
07:58 Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti
07:55 Hastane bahçesinde silahlı çatışma Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
07:31 Küçük kardeşlerin sır ölümü Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
23:38 İsrail’de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek İsrail'de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
22:54 Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 11:51:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement