Kadıköy'de Tacizciye 5 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
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Kadıköy'de Tacizciye 5 Yıl Hapis Talebi

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23.06.2025 11:53
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Kadıköy\'de Tacizciye 5 Yıl Hapis Talebi
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Güney Koreli yayıncıyı taciz eden şüpheli Yusuf Ziya A. hakkında 5 yıl hapis cezası istendi.

Kadıköy'de Güney Koreli yayıncıyı taciz eden şüpheliye 5 yıl hapis talebi

İSTANBUL - Kadıköy'de, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli Hyojeong Park isimli kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park (26), 6 Haziran'da Kadıköy'de yürürken canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı. Park canlı yayın esnasında kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. olduğunu belirledi. Ekipler, Yusuf Ziya A.'yı Pendik'te Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "basit cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yusuf Ziya A.'nın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan yabancı uyruklu müştekinin yanına yaklaşarak cinsel saikle müştekinin rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü kaydedildi. Müştekinin rahatsızlığını ortaya koyarak elini çektiği, devamında Yusuf Ziya A.'nın, müştekinin yanında yürüyerek, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve müştekinin kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi.

Müştekinin koşarak izini kaybettirmesi sonucunda eylemlerin son bulduğunun anlatıldığı iddianamede, bilirkişi raporuyla şüphelinin eylemlerinin sabit olduğu, şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Yusuf Ziya A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli, 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA

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