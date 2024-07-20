Kadıköy'de Tansiyon Hastası Kadının Kaza Sonrası Fenalaşması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadıköy'de Tansiyon Hastası Kadının Kaza Sonrası Fenalaşması

İstanbul Kadıköy'de tedavi olan tansiyon hastası kadın, evine giderken eşinin kullandığı aracın Hasdal'da kaza yapması sonucu tansiyonu yükselince fenalık geçirdi. Yol kenarına oturtulan kadın, olay yerine gelen ambulansla tekrardan hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

20.07.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'de tedavi olan tansiyon hastası kadın, evine giderken eşinin kullandığı aracın Hasdal'da kaza yapması sonucu tansiyonu yükselince fenalık geçirdi. Yol kenarına oturtulan kadın, olay yerine gelen ambulansla tekrardan hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Hasdal mevkisi Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada tansiyon hastası bir kadın, eşi Birol Özkan (60) ve oğlu ile birlikte tedavi almak için Kadıköy'deki hastaneye gitti. Burada tedavisi tamamlanan kadın ardından 34 AZ 398 plakalı otomobillerine binerek yola koyuldu. Ailenin olduğu otomobil, Hasdal mevkisine geldiği esnada sağ şeritten seyreden 44 AFV 353 plakalı Mesut Dağdeniz idaresindeki tır ile başka bir aracın arasında kaldı. Yaşanan kazada otomobil ağır hasar alırken, yaralanan olmadı.

Tansiyon tedavisinden döndü, tansiyonu fırladı

Ancak otomobilde bulunan hasta kadın, tansiyonu yükselince fenalık geçirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler beklendiği esnada kadın yol kenarında oturtulurken, yakınları da onu sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tansiyon hastası kadın, ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Taraflar da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Tansiyon, Kadıköy, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Tansiyon Hastası Kadının Kaza Sonrası Fenalaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:58 Kıbrıs’a barış getiren harekatın 50. yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan’da Kıbrıs'a barış getiren harekatın 50. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan'da
09:24 Ali Koç’tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı
09:01 LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:15 Galatasaray’da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
09:43 Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton’ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı
08:42 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
08:40 En-Nesyri geliyor mu Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco’ya En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya
08:12 Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı
08:05 Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma
07:54 İpek Filiz Yazıcı’nın ’’Baldız tehlikeli sularda yüzüyor’’ paylaşımı tepki çekti İpek Filiz Yazıcı'nın ''Baldız tehlikeli sularda yüzüyor'' paylaşımı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 11:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Tansiyon Hastası Kadının Kaza Sonrası Fenalaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement