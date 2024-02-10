Kadıköy'de tramvay kazasında hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Kadıköy'de tramvay kazasında hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi

Kadıköy\'de tramvay kazasında hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi

Kadıköy'de geçtiğimiz Perşembe günü tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Hayatını kaybeden yaşlı kadın bugün Zühtü Paşa Camii'nde düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine eşi Mehmet Çölege, oğlu Arda Çölege, gelini, ailesi ve yakınları katıldı.

10.02.2024 14:43
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Kadıköy'de geçtiğimiz Perşembe günü tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Hayatını kaybeden yaşlı kadın bugün Zühtü Paşa Camii'nde düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi.

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yolunda geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Cadde üzerinde yürüyen İlgün Çölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torunu Adem Çakın'ı kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan Kadıköy - Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi. Hayatını kaybeden İlgün Çölege için bugün Kadıköy'de Zühtü Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çölege yapılan cenaze töreninin ardından Küçükyalı mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine eşi Mehmet Çölege, oğlu Arda Çölege, gelini, ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninde konuşan eşi Mehmet Çölege, "Üzgünüm. Olmayacak bir şey Kadıköy'de yaşamadığımız bir şey yaşadık. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum, kelimeler yetersiz" dedi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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