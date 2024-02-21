Kadıköy\'de Yangın: Bir Kişi Mahsur Kalırken, Bir Kişi Dumandan Etkilendi

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Kadıköy'de 4 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangında bir kişi mahsur kalırken, bir kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesi, Musavvat Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın, 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evden dumanlar çıkmaya başladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören dairede sakini balkona çıkarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL