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Kadıköy'de yaşlı kadın köpek saldırısına uğradı - Son Dakika
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Kadıköy'de yaşlı kadın köpek saldırısına uğradı

Kadıköy sahilinde gezintiye çıkan yaşlı kadın, iki köpeğin saldırısına maruz kaldı. Kendisini korumak için pazar arabasını kullanan kadın, köpeklerin saldırısıyla yere düştü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy\'de yaşlı kadın köpek saldırısına uğradı
17.01.2024 - 11:16,
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Kadıköy sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Elindeki pazar arabasını köpeklere karşı kendisine siper eden kadın yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yaşandı. Sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı kadın elindeki tekerlekli pazar arabasını kendisine siper etti. Köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybeden kadın yere düştü. Yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla köpek saldırısından kurtuldu. Köpeklerin yaşlı kadına saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de yaşlı kadın köpek saldırısına uğradı - Son Dakika


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