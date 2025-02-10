Kadıköy\'de Yaya Motosikletten Nasibini Aldı

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Kadıköy'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. O anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 16.45 sıralarında Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya ayağa kalkıp yoluna devam ederken, kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yere savrulduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL