Kadın Garson, Tokatçı Müşteriyi Dövdü

Ankara'da kadın garsona tokat atan müşteri garsonun saldırmasıyla hayatının dersini aldı.

Ankara'da bir kafede müşteri ve kadın garson arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle müşteri, kadın garsona tokat attı. Tokat atan müşteriyi döven kadın garsonu, diğer müşteriler ve görevliler güçlükle ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA