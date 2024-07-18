Kadın Kocasına Kızıp Evi Ateşe Verdi, Kendisi de Yaralandı

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Kadın kocasına kızıp evi ateşe verdi kendi de yandı

Adana'da bir kadının kocasına kızıp evi ateşe verdiği kendisinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü

ADANA - Adana'da bir kadının kocasına kızıp evi ateşe verdiği, kendisinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Goncagül A.eşine kızıp evini ateş verdi. Kendi de evde kaldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler bir taraftan yangına müdahale edip diğer taraftan da evde yanan kadını çıkarmayı başardı. Kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.