Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu

Brezilya'da genç gazeteci Clara Nery, canlı yayına çıkmaya hazırlanırken korkunç bir kapkaç girişimine maruz kaldı. Yayın öncesi telefonunda mesaj yazarken, bir motosiklet sürücüsü yanından hızla geçip telefonunu kapmaya çalıştı. Clara, bu ani saldırı karşısında büyük bir çığlık attı ve öfkeyle tepki gösterdi. Neyse ki telefonu sıkıca tuttuğu için kaptırmadı.

Clara, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Arkam dönükken kaldırımda motosikletle biri geldi ve telefonumu almaya çalıştı. Videoda da görülüyor, eliyle telefonuma uzandı ama ben sıkıca tutuyordum, düşürmedim."

Olay yerine gelen Rio de Janeiro Askeri Polisi, çevrede arama yaptı ancak zanlıyı bulamadı. Güvenlik kameraları sayesinde şüphelinin yüzü net olarak tespit edildi.

Clara, "Onun beceriksizliği sayesinde telefonumu geri alabildim. Güvenlik kamerası görüntüleri de elimizde, yüzü açıkça görünüyor," dedi.

Yetkililer, Rio de Janeiro'da cep telefonu hırsızlıklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttığını belirtti. Haziran ayında yaklaşık 2.300 telefon çalındı, bu sayı geçen yıl aynı ayda 1.808'di. Bu artış, telefon hırsızlığı olaylarının ciddi bir şekilde yükseldiğini gözler önüne seriyor.