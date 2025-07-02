Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

KADIN POLİSE TEKME ATTI

Bu sırada bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri, kavgaya müdahale etti. Kavga sırasında taraflardan L.K, bir kadın polise tekme attı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polise mukavemette bulunulması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis, kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

OLAY KAMERADA

Öte yandan tarafların kavga etmesi ve 5 kişinin gözaltına alınması, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.