Kadın Sürücünün Silahlı Dehşeti Kamerada

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Esenler'de kadın sürücü silahla havaya ateş açtı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenler'de seyir halindeki araçtan havaya rastgele ateş açan kadın sürücü dehşet saçtı. Olayın 1 yıl önce gerçekleştiği belirlenirken, erkek arkadaşının silahını kullandığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada bir kadın sürücünün seyir halinde ilerleyen araçtan havaya silahla ateş açtığı anları paylaşması üzerine inceleme başlattı. Seyir halindeki araçtan çevreye rastgele ateş açan şahsın M.A. isimli kadın olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs 29 Eylül'de Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Olayın 1 yıl önce Esenler'de gerçekleştiği, silahın kadının erkek arkadaşı olan O.K.'ye ait olduğu belirlendi. O.K.'nin farklı bir suçtan tutuklanarak cezaevinde olduğu tespit edilirken, M.A.'nın ise çeşitli suçlardan 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.A. isimli kadın hakkında "6136 SKM" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan kadın sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.