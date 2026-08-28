Kadına Otomobil Çarptı, Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Kaza, Hükümet Caddesi üzerinde Orta Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. isimli kadına, A.K. idaresindeki 59 JE 575 plakalı otomobil çarptı. Kazanın meydana geldiği bölgede yaya geçidi bulunmadığı görülürken, kazanın ardından sürücü A.K. araçtan inerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.