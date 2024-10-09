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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'de idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla "Kadına Şiddet Kader Değildir" başlıklı sosyal farkındalık programı düzenlendi.

Okulda düzenlenen programda kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekilerek, hayatını kaybeden kadınlar, konuşmalar ve şiirlerle anıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, şiddete maruz kalan kadınların yaşadığı zorlukların son bulması, kadınların daha güvenli bir hayat sürmesi için gerekli adımların atılması gerektiğinin altı çizildi. Şiddet uygulayanların ise yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi. Okul idaresi, toplumun her kesiminde bu tür şiddet olaylarına karşı ortak bir bilinç oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Programın sonunda öğrencilere ve kadın öğretmenlere çiçek takdim edildi. - MANİSA