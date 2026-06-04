Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından kadına şiddetle mücadele çerçevesinde vatandaşlara bilgilendirme yapılarak eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadına şiddetle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler kent merkezi ve Çobanlar ilçesinde 282 vatandaşa 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması' konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR