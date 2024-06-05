Kadını öldürdüğünü itiraf etmişti, mahkemede yalanladı - Son Dakika
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Kadını öldürdüğünü itiraf etmişti, mahkemede yalanladı

Kadını öldürdüğünü itiraf etmişti, mahkemede yalanladı Kocaeli'de, "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evden çıkan ve tenha alanda yarı çıplak halde cesedi bulunan yabancı uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık mahkeme karşısına çıktı.

05.06.2024 15:44
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Kadını öldürdüğünü itiraf etmişti, mahkemede yalanladı

KOCAELİ - Kocaeli'de, "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evden çıkan ve tenha alanda yarı çıplak halde cesedi bulunan yabancı uyruklu kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık mahkeme karşısına çıktı. Sanık emniyette olayı itiraf etmesine rağmen, mahkemede suçlamaları kabul etmedi.

Eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan yabancı uyruklu Sarah Alı Shareef (29), 24 Kasım 2022'de Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi Hereke Amfi Tiyatro mevkiinde yarı çıplak halde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin Ayhan K. gözaltına alınmıştı. Zanlı, alınan ilk ifadesinde Sarah Alı Shareef ile olay günü fuhuş için bir araya geldiklerini iddia ederek, para konusunda anlaşamadıklarını ve genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını itiraf etmişti. Zanlı ifadesinin devamında alkollü olduğunu, kadının bağırması üzerine paniklediğini, susturmak için ağzını kapattığı ve boğazını sıktığını bunun neticesinde Sarah Alı Shareef'in hayatını kaybettiğini söylemişti. Alınan ifadesinin ardından zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Sarah ile cinsel ilişkiye girmedim"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ayhan K. ve avukatı katıldı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Ayhan K., "Sarah ile cinsel ilişkiye girmedim. Bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum. Emniyette verdiğim savunmayı kabul etmiyorum, mahkemede anlattıklarım daha doğrudur. Maktulle fuhuş için anlaştık ancak birliktelik yaşamadık. Tanımadığım 3 şahıs Sarah'ı alıp götürdü, bir daha da onu görmedim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadını öldürdüğünü itiraf etmişti, mahkemede yalanladı - Son Dakika

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