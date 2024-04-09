Kadınlar tartışmaya girmiş, kocaları sokak ortasında çatışmıştı: O olayda yeni detay
Sokak ortasında çatıştığı şahsın aylar öncesinde de üvey oğlunu vurmuş
Açık cezaevinden izne çıktı yine silahlı olaya karıştı
SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kadınların sözlü münakaşaya, eşlerinin ise silahlı çatışmaya girdiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 6 Eylül 2023 tarihinde N.A.'nın 30 yaşındaki üvey oğlunu silahla yaralayan M.S.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve yine bir silahlı olaya karıştığı öğrenildi.
Olay, Pamukova ilçe merkezinde meydana 7 Nisan Pazar günü gece saatlerinde meydana gelmişti. N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.'nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.'yı hastanede M.S.'yi ise olay yerinde gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha öncesinde de çatıştığı şahsın üvey oğlunu vurmuş
Öte yandan, yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 6 Eylül 2023 tarihinde N.A.'nın üvey oğlu O.G. evinin bahçesinde çalıştığı esnada, M.S. tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. 6 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdiği yaralama olayın ardından yakalanan ve adli mercilerce tutuklanan M.S.'nin cezasının devam ettiği açık cezaevinden izne çıktığı esnada bu olaya karıştığı öğrenildi.
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