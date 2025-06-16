İstanbul Kartal'da bulunan bir alışveriş merkezinde skandal bir olay yaşandı. Kadınlar tuvaletine gizlice girerek cep telefonuyla fotoğraf çeken bir erkek, içeride bulunan bir kadın tarafından fark edilip yakalandı. Olay yerine güvenlik ekipleri çağrılırken, şahsın telefonunda çok sayıda gizli çekim fotoğraf bulundu.
Olay, öğle saatlerinde yoğun bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadınlar tuvaletinde bulunan bir ziyaretçi, yan kabinden gelen dikkat çekici sesler üzerine şüphelenerek kontrol etti. Şüpheli hareketler sergileyen bir erkeği fark eden kadın, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.
Tuvaletten çıkmaya çalışan şahıs, diğer kadınların da yardımıyla dışarı çıkmadan yakalandı. Alışveriş merkezi güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polise teslim edildi. Yapılan incelemede, şahsın cep telefonunda çok sayıda tuvalet içinden çekilmiş gizli fotoğraf bulundu.
Gözaltına alınan kişi, ilk ifadesinde suçunu kabul ederek, "Evet çektim, siliyorum" dedi. Şüpheli hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum - Son Dakika
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