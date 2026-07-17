Kadınlara KADES Eğitimi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 14 Temmuz 2026 tarihinde Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde kadın vatandaşlara yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyet kapsamında kadın haklarının korunması, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ile acil durumlarda hızlı şekilde kolluk kuvvetlerine ulaşılmasını sağlayan KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim çalışmasının ardından kadın vatandaşların cep telefonlarına Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) yüklenerek uygulamanın kullanımına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA