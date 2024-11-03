Kadınlara Uyuşturucu Eğitimi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir fabrikasında çalışan 690 kadına 'En iyi narkotik polisi anne' projesi anlatıldı, uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler konusunda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik verilen eğitimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Nazilli ilçesinde bulunan bir incir fabrikasında eğitim çalışması gerçekleştirildi. Fabrikada çalışan 690 kadına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve UYUMA isimli program hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN